إعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت بعد 5 سنوات من التوقف

إعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت بعد 5 سنوات من التوقف

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح مطار الريان الدولي.

وقال المحافظ الذي هنأ المواطنين بافتتاح المطار إن هذه البوابة الجوية المهمة ستمثل إضافة نوعية لمطار عدن الدولي ومطار سيئون، مشيرًا إلى أن تسهيلات رائعة ستقدم للمسافرين في المطار.

وتابع أن المطار سيسهم إسهاما كبيرا في التنمية في حضرموت والوطن بشكل عام.

وأعرب المحافظ عن شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على اهتمامهم بمسألة فتح المطار.

وأظهرت لقطات مصورة استقبال المطار أولى الرحلات الجوية لطيران اليمنية بعد 5 سنوات من التوقف.