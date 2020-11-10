إصابة رئيس الديوانية بفيروس كورونا

(المستقلة) أعلن حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية ورجل الأعمال، إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال العنكوشي في بيان رسمي: “أثبت التحاليل الطبية إصابتي بفيروس كورونا، أتمنى من الجميع براءة الذمة، وآسف لكل إنسان ممكن أزعجته أو ضايقته بقصد أو بدون قصد”.

وأضاف: “كانت أمنيتي الوحيدة أن أعمل شيء إيجابي في العراق، كثير من الأشخاص نصحوني أن أستثمر أموالي في أوروبا، لكنني اخترت مدينتي الديوانية، لكي أرفع من شأن أهلي، لأنها تستحق، والشعب العراقي يستحق”.

وأتم: “يارب إن كانت آخر أيامي فعجّلها، وإن كان بالعمر بقيه فيارب أعطني القوة”.