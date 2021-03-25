إصابة الممثل الهندي الشهير عامر خان بفيروس كورونا

المستقلة/- أصيب الممثل الهندي عامر خان، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه.

وجاء في البيان: ”ثبتت إصابة عامر خان بفيروس Covid 19.. إنه في المنزل يخضع للحجر الصحي الذاتي، ويتبع جميع البروتوكولات ويشير إلى أنه بخير“.

وأضاف: ”يجب على جميع الذين تواصلوا معه في الماضي القريب أن يخضعوا للفحص كإجراء احترازي“.

وخضعت الممثلة المعروفة كيارا أدفاني، لفحص كورونا، بعد ثبوت إصابة عامر خان.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية فإن الممثلين كانا يعملان معا في إعلان تجاري من إخراج نيتش تيواري.