إصابة الفنانة سوما بمرض نادر

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت المطربة المصرية سوما إلى أزمة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

حيث طلب المنتج المصري نصر محروس من الجمهور الدعاء لها لكي تتجاوز محنتها الصحية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً : ” يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعلها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و لكل مريض، لأن ربنا هو الطبيب الشافي المعافي”.

وذكر المايسترو مصطفى حلمي، زوج المغنية سوما، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنها تعاني من آلام مبرحة لازمتها على مدار الأيام الماضية، ودخلت بسببها العناية المركزة، وأن الأطباء لا يستطيعون تحديد طبيعة مرضها الذي وصفه بـ“النادر“.

وقبل يومين طالبت المغنية سوما، جمهورها بالدعاء لها تزامنا مع أيام شهر ذي الحجة للمرور بسلام من الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها، حيث قالت سوما عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“: ”بطلب منكم الدعاء لي بالشفاء في هذه الأيام المفترجة ولكل مريض.. محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز وكل مريض“.