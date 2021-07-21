إصابة الفنانة سوما بمرض نادر

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت المطربة المصرية سوما إلى أزمة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

حيث طلب المنتج المصري نصر محروس من الجمهور الدعاء لها لكي تتجاوز محنتها الصحية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً : ” يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعلها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و لكل مريض، لأن ربنا هو الطبيب الشافي المعافي”.

وذكر المايسترو مصطفى حلمي، زوج المغنية سوما، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنها تعاني من آلام مبرحة لازمتها على مدار الأيام الماضية، ودخلت بسببها العناية المركزة، وأن الأطباء لا يستطيعون تحديد طبيعة مرضها الذي وصفه بـ“النادر“.

وقبل يومين طالبت المغنية سوما، جمهورها بالدعاء لها تزامنا مع أيام شهر ذي الحجة للمرور بسلام من الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها، حيث قالت سوما عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“: ”بطلب منكم الدعاء لي بالشفاء في هذه الأيام المفترجة ولكل مريض.. محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز وكل مريض“.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

إصابة الفنانة سوما بمرض نادر

اخر الاخبار

فيديو.. “برضو بتوحشني” ديو يجمع بين وائل كفوري وأنغام

اخر الاخبار

ما هي قصة “الناجي الوحيد” التى أشعلت السوشيال ميديا؟

اخر الاخبار

فيديو.. “أنا غلطان” أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب

اخر الاخبار

فاطمة الأنصاري: لم أنشر صور عقد قراني لهذا السبب

اخر الاخبار

فيديو.. ملكة كابلي تكشف تفاصيل عمليات التجميل التي خضعت لها

رياضية

كومان مدرب برشلونة يشعر بالإحباط بسبب ديمبلي

رياضية

كومان مدرب برشلونة يشعر بالإحباط بسبب ديمبلي

رياضية

قرار بيريز يصدم جماهير ريال مدريد

رياضية

رونالدو يقترب من مانشستر سيتي

رياضية

جلطة دماغية تنهي حياة بطل كمال أجسام عراقي

رياضية

لاعب برشلونة السابق: رونالدو طلب من الانضمام إلى يوفنتوس

اخر الاخبار

رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الصحة ويكلف آخر

ثقافة وفنون

صور.. إنطلاق عرض مسرحية “كوكو شانيل” لـ شريهان

اخبار العراق

العراق .. تشيع جنازات ضحايا هجوم “ليلة الأضحى” الدامي

اخبار مصر

مصر.. بلاغ عاجل من علاء وجمال مبارك يكشف مفاجآت صادمة

اخر الاخبار

 مهاجمة رئيس مالي بالسكين اثناء صلاة العيد