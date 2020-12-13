إدارة القوة الجوية تدرس فرض عقوبات على اللاعبين

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(المستقلة) تدرس إدارة نادي القوة الجوية فرض عقوبات على اللاعبين، في ظل استمرار سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وقال علاء محمد، المنسق الاعلامي للنادي، في تصريحات صحفية: “الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية ستعقد اجتماعا مع الكادر التدريبي واللاعبين لبحث تداعيات النتائج السلبية الاخيرة”.

وأضاف: “الإدارة حتى الآن لم تتخذ أي قرار بخصم عقود اللاعبين، لكن هذا الأمر سيكون قيد الدراسة وسيطرح خلال الاجتماع، فضلا عن وجود إمكانية لاستبعاد بعض اللاعبين من صفوف الفريق”.

يذكر أن القوة الجوية لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري العراقي الممتاز، ويحتل حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

 

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