إدارة الطلبة تنهي الأزمة المالية

المستقلة/- أكدت الإدارة المؤقتة لنادي الطلبة، أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي انفرجت، وسيتم توزيع الدفعة الأولى من عقود اللاعبين خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي، رياض هادي، في تصريحات صحفية: “الهيئة المؤقتة أكملت إجراءات صرف مبالغ الدفعة الأولى من عقود اللاعبين”.

وأوضح أن رئيس الهيئة المؤقتة الدكتور صلاح الفتلاوي، وعد اللاعبين بحل الأزمة، وتم تأمين المبالغ التي سيتم توزيعها خلال الأيام المقبلة، بعد إكمال إجراءات الصرف من قبل وزارة التعليم العالي.

يشار إلى أن لاعبي الطلبة لم يستلموا مستحقاتهم منذ بداية الموسم الحالي، وهناك عدد لم يحصل على مستحقاته من الموسم الماضي.

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