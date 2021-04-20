إدارة الشرطة توضح حقيقة إقالة المدرب

المستقلة/- علقت إدارة نادي الشرطة على الأخبار المتداولة أخيرا حول إقالة المدرب الصربي ألكسندر إليتش.

وقال المنسق الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني في تصريحات صحفية إن الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل غير صحيحة.

وأضاف: “المدرب إليتش مستمر في مهمته وقاد اليوم الوحدة التدريبية تحضيرا لمواجهة الأهلي السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا”.

وشدد على أن الفريق يواصل تحضيراته وهناك استقرار بالجهاز الفني.

وأتم: “مثل هذه الشائعات لن تؤثر على المدرب كما أن الإدارة وضعت ثقتها فيه للتعويض في المباريات المقبلة”.

يشار إلى أن الشرطة خسر مباراتي الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا أمام الدحيل القطري 2-0، وأمام الاستقلال الإيراني 3-0.

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