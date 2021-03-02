إدارة الشرطة تعاقب اللاعبين

المستقلة/- عقدت إدارة نادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لمناقشة وضع الفريق، بعد النتائج السلبية خلال الفترة الماضية، فضلا على الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين.

وقررت الهيئة الادارية خلال الاجتماع، خصم 25% من عقود اللاعبين الكلية للموسم الحالي، مع توجيه إنذار نهائي لبعضهم.

وقالت الإدارة في بيانها: “القرار يأتي في سبيل إيقاف نزيف النقاط للفريق، والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري، والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه.”

وشددت الإدارة على أن العقوبة ستكون أشد في حال استمر سوء الأداء، وعدم العودة للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة.