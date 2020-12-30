إدارة الزوراء تبحث مستقبل باسم قاسم

(المستقلة) قررت إدارة نادي الزوراء عقد اجتماع مع باسم قاسم، مدرب الفريق، لبحث مستقبله مع “النوارس”.

وتلقى الزوراء، الثلاثاء، أول خسارة له في الموسم الحالي من الدوري العراقي الممتاز، بسقوطه 0-1 أمام زاخو.

وقال عبد الرحمن رشيد، المتحدث باسم النادي، في تصريحات صحفية “إدارة نادي الزوراء ستعقد الأربعاء اجتماعا مع المدرب باسم قاسم لبحث مستقبله مع الفريق”.

وأتم: “الإدارة النادي لم تدخل في مفاوضات مع أي مدرب لا من داخل العراق ولا من خارجه، وكل الأنباء التي انتشرت بهذا الشأن عارية تماما عن الصحة”.

الزوراء حقق 3 انتصارات و7 تعادلات وخسارة واحدة في الموسم الحالي، ليجمع 16 نقطة يستقر بها في المركز السابع بجدول الترتيب.