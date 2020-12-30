إدارة الزوراء تبحث مستقبل باسم قاسم

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) قررت إدارة نادي الزوراء عقد اجتماع مع باسم قاسم، مدرب الفريق، لبحث مستقبله مع “النوارس”.

وتلقى الزوراء، الثلاثاء، أول خسارة له في الموسم الحالي من الدوري العراقي الممتاز، بسقوطه 0-1 أمام زاخو.

وقال عبد الرحمن رشيد، المتحدث باسم النادي، في تصريحات صحفية “إدارة نادي الزوراء ستعقد الأربعاء اجتماعا مع المدرب باسم قاسم لبحث مستقبله مع الفريق”.

وأتم: “الإدارة النادي لم تدخل في مفاوضات مع أي مدرب لا من داخل العراق ولا من خارجه، وكل الأنباء التي انتشرت بهذا الشأن عارية تماما عن الصحة”.

الزوراء حقق 3 انتصارات و7 تعادلات وخسارة واحدة في الموسم الحالي، ليجمع 16 نقطة يستقر بها في المركز السابع بجدول الترتيب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

إدارة الزوراء تبحث مستقبل باسم قاسم

اخبار العراق

شبكة عالمية ترشح بشار رسن لجائزة الأفضل

اخر الاخبار

النفط يحافظ على استقراره فوق 51 دولارا للبرميل

اخر الاخبار

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا

اخر الاخبار

تفاصيل وفاة المخرج السوري حاتم علي في القاهرة

طب و صحة

مالذي يحدث لجسمك عند الإقلاع عن الكافيين

عامة ومنوعات

تقرير اسرائيلي: سياح إسرائيليون يسرقون فنادق في الامارات