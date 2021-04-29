 مكافحة الفساد تحيل تجاوزات مالية لوزير مياه أسبق إلى النيابة العامة الأردنية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، عددا من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات/ تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار في عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله، إنه ”تبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة، وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030“.

وبين المصدر، الخميس، أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات 1287 شخصا بموجب أوامر شراء محلية، دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء، ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص، وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.

كما تقرر، بحسب الوكالة الرسمية، إحالة ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير بمبلغ مليون و550 ألف دولار دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات، إلى المدعي العام.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني أحال، قبل أيام، إلى النيابة العامة قضية إحالة وزارة المياه والري عطاء حفر 7 آبار في منطقة خان الزبيب لإحدى الشركات بكلفة بلغت أكثر من 14 مليون دينار (19.7 مليون دولار).

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل طائرة عسكرىة محملة بالمساعدات الطبية الى ليبيا

اخر الاخبار

ليبيا.. لجنة “5+5” العسكرية تعلن نشر أسماء المعرقلين لفتح الطريق الساحلي فى هذه الحالة

اخر الاخبار

 مكافحة الفساد تحيل تجاوزات مالية لوزير مياه أسبق إلى النيابة العامة الأردنية

اخبار الاردن

مجلس القضاء الأردني يصدر مدونة السلوك القضائي لسنة 2021

اخر الاخبار

تحقيق الرصافة تتخذ إجراءاتها بحق موظفين في مستشفى ابن الخطيب

اخر الاخبار

عالية نصيف تقاضي مسؤول العلاقات الخارجية في تيار الحكمة

اخبار العراق

(موج) تدعو لالغاء الاجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في جميع دول المنطقة

اخبار العراق

(موج) تدعو لالغاء الاجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في جميع دول المنطقة

اخر الاخبار

ميسان تتخذ  إجراءات وقائية لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا و السلالة الهندية

اخر الاخبار

الكويت.. فرق الإطفاء تستمر فى التعامل مع حريق إطارات السالمي ..فيديو

اخر الاخبار

مصر.. اعترافات جديدة للفنانة ضحية الاغتصاب من قبل متهمي “فيرمونت”

اخبار مصر

مصر ترد على تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد

اخبار العراق

نائب تكشف عن رؤية نيابية لاعادة صياغة قانون الاستثمار في العراق

اخبار العراق

في اول جلسة لها ..المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون مجالس المحافظات

اخبار العراق

النزاهة : صدور حكم بالحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي – فرع العمارة

اخبار العراق

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 177 مليون