إثيوبيا تقترح انقعاد اجتماعا للاتحاد الأفريقي لإنهاء مفاوضات سد النهضة  

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اقترحت إثيوبيا اليوم الأربعاء، عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي من أجل إنهاء جمود مفاوضات سد ”النهضة“ بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها إن ”إثيوبيا ترى أن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي، الدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة“.

ونقل البيان رد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على رسالة نظيره السوداني عبد الله حمدوك في 13 نيسان أبريل الجاري، قائلا إن ”افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحا لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك توقيع إعلان المبادئ“.

وتابع: ”إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية فإن النتائج في متناول أيدينا“ و“مازالت إثيوبيا تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين“.

وأوضح بيان الخارجية الإثيوبية، الصادر اليوم، أن ”الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإثيوبي استشهدت أيضا باجتماع كينشاسا، والتفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة التي يقودها الاتحاد الأفريقي“.