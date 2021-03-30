إبراهيم بايش: منتخب العراق يحتاج وديات جديدة

المستقلة/- أكد لاعب منتخب العراق إبراهيم بايش أن الفوز على أوزبكستان في المباراة الودية أمس بهدف نظيف يمنح الفريق دافعا معنويا قبل الدخول في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال بايش في تصريحات صحفية إن الفوز في لقاء ودي قد يكون أمرا طبيعيا لكن التأثير الإيجابي للنتيجة هو المكسب الحقيقي لاسيما وأن الفوز جاء مقترنا بأداء مميز ومقنع يترك انطباعا جيدا لدى الجهاز الفني واللاعبين والجماهير العراقية.

وأضاف: “المنتخب بحاجة إلى مباريات تجريبية أخرى قبل خوض التصفيات المزدوجة وهدفنا قطع بطاقة المرور إلى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ومن ثم التخطيط للتأهل إلى كأس العالم حينها”.

وأتم: “المعسكر التدريبي في طشقند كان مثمرا واللاعبون شعروا براحة كبيرة نتيجة الأجواء المثالية التي أحاطت بالمعسكر ولاشك أن الفائدة كبيرة من المعسكر في ظل الضغط الكبير الذي عاشه اللاعبون في الدوري المحلي”.

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