إبراهيموفيتش ينخرط في البكاء بسبب منتخب السويد

المستقلة/- سالت دموع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، بعد عودته لمنتخب السويد، عقب غياب استمر 4 سنوات، وذلك للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وحكى كيف أراد ابنه ألا يغادر المنزل، للانضمام لتشكيلة المدرب يان أندرسون.

وتأثر اللاعب البالغ عمره 39 عاما، الذي اعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016، خلال رد على سؤال، حول شعور ابنيه ماكسميليان (14 عاما) وفينسن (12 عاما)، بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية.

وأبلغ إبراهيموفيتش مؤتمرا صحفيا “بكى فينسن عندما غادرت” قبل أن يذرف الدموع.

وقال هداف السويد التاريخي، برصيد 62 هدفا في 116 مباراة، خلال مقابلة صحفية في أواخر 2020، إنه يريد إنهاء فترة ابتعاده عن المنتخب.

وبعدها طار أندرسون سريعا إلى ميلانو، للاتفاق مع القائد السابق على العودة.

وأضاف إبرا، خلال مؤتمره اليوم “اللعب للمنتخب الوطني، أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم، وبداخلي كنت أعتقد أنني يمكنني مساعدة المنتخب، والقيام بشيء ما”.

وعبر المهاجم عن احترامه لأندرسون، رغم الاختلاف معه أمام وسائل الإعلام في السابق.

وتابع “بالتأكيد الأمر ليس بيدي، ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب، والآن حصلت على فرصة اللعب لمنتخب بلادي، وأقبل ذلك بفخر”.

وواصل “لكنني لن أكون سعيدا فقط بالانضمام، بل أريد تحقيق نتائج جيدة، من أجل المدرب واللاعبين والبلاد.. وإذا لم أحقق النتائج المنشودة، فوجودي لا يعني شيئا هنا”.

وتواجه السويد ضيفتها جورجيا، في أول مباراة بتصفيات كأس العالم 2022، يوم الخميس، قبل زيارة كوسوفو بعد ثلاثة أيام، ثم تلعب وديا ضد إستونيا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كندا : الأردن محط أنظار المستثمرين

رياضية

إبراهيموفيتش ينخرط في البكاء بسبب منتخب السويد

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

اخر الاخبار

تراجع حاد للأسهم والسندات التركية تخوفا من اضطراب العملة

اخر الاخبار

السعودية تحصل على المركز الأول في تقرير السعادة

رياضية

أبيدال يكشف تفاصيل جديدة حول خلافه مع ميسي

رياضية

ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

رياضية

ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش الخطط الامنية الخاصة بالزيارة الشعبانية في كربلاء

اخر الاخبار

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلق على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب

اخر الاخبار

ذكرى الحرب الأهلية في سوريا: 10 سنوات من الفوضى

الاخبار

مجلس القضاء يبدء عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية ..ويكرم السابقين

اخر الاخبار

أول تعليق من الحوثيين على مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

اخر الاخبار

السعودية تعلن اقتراح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن

اخبار العراق

قريبا.. فريق إيطالي يباشر بتأهيل مدينة الحضر

اخر الاخبار

147 وثيقة تعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات

رياضية

محمد صلاح يحصد جائزة فردية جديدة