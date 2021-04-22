إبراهيموفيتش يحسم موقفه من الاستمرار مع ميلان

المستقلة/- حسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، مستقبله مع النادي الإيطالي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن إبراهيموفيتش سيجدد رسميا مع ميلان اليوم، والنادي سيعلن عن توقيع العقود لاحقا.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن ميلان توصل لاتفاق حول التفاصيل النهاية في العقد مع إبراهيموفيتش.

وزعمت تقارير أن راتب إبراهيموفيتش في العقد الجديد سيكون 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إبراهيموفيتش يحسم موقفه من الاستمرار مع ميلان

رياضية

النصر السعودي ينهي علاقته بالمدرب هورفات

رياضية

الكويت تستقبل وفد الرياضة العراقية

اخر الاخبار

مصر.. شكري يسلم رسالة الرئيس السيسي لنظيره التونسي حول سد النهضة

اخبار العراق

انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار

اخبار العراق

ادباء العراق ينعى امينه المالي والاداري الشاعر مروان عادل حمزه

اخبار مصر

 السيسى يوجه بتقديم كافة المساعدات لدعم الليبيين بجميع المجالات

اخبار مصر

 السيسى يوجه بتقديم كافة المساعدات لدعم الليبيين بجميع المجالات

اخر الاخبار

ضبط مخدرات بحوزة شخص يؤم المصلين بالمغرب

اخر الاخبار

حكومة دبي تكشف حقيقة إصدار تصاريح لمزاولة نشاط المقامرة

اخر الاخبار

الملك سلمان يؤكد رفع مستوى التعاون الدولي الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي

اخبار الاردن

بتوجيه الملك ..نيابة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة

اخر الاخبار

ليبيا والسودان والنيجر يصدرون بيانا بشأن الأوضاع في تشاد

اخر الاخبار

ملك الأردن يطلب من المسؤولين آلية للإفراج عن المتورطين بقضية الفتنة

اخر الاخبار

الحريري يكشف عن موعد زيارة البابا للبنان

اخر الاخبار

السيسي يعلق على ذكرى انتصار العاشر من رمضان بهذه الكلمات

اخر الاخبار

الخارجية السورية تصدر بيانا تدعو فيه للتصدي للمحتلين الثلاثة