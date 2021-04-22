إبراهيموفيتش يحسم موقفه من الاستمرار مع ميلان

إبراهيموفيتش يحسم موقفه من الاستمرار مع ميلان

المستقلة/- حسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، مستقبله مع النادي الإيطالي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن إبراهيموفيتش سيجدد رسميا مع ميلان اليوم، والنادي سيعلن عن توقيع العقود لاحقا.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن ميلان توصل لاتفاق حول التفاصيل النهاية في العقد مع إبراهيموفيتش.

وزعمت تقارير أن راتب إبراهيموفيتش في العقد الجديد سيكون 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.