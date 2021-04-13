أيوب أوديشو يكشف هدف القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

أيوب أوديشو يكشف هدف القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- أكد أيوب أوديشو، مدرب القوة الجوية العراقي، أن الفريق عازم على الظهور بصورة مشرفة في دوري أبطال آسيا.

وقال أوديشو، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجوية أمام الشارقة الإماراتي، والذي أقيم مساء اليوم: “نعي جيدا قوة فريق الشارقة خصوصا في ملعبه، لكننا عازمون على تحقيق بداية جيدة والظهور بصورة مشرفة في البطولة الآسيوية”.

وأضاف: “الفريق جاهز للمباراة ولا توجد أي غيابات، صفوفنا مكتملة وفريقنا خاض الوحدة التدريبية هنا في الإمارات والأمور تسير بشكل جيد، ونأمل أن يظهر الفريق في المباراة بما يلبي طموحاتنا”.

وتابع “تابعت فريق الشارقة وأعرف مفاتيح لعب الفريق ونوعية المحترفين على مستوى عال، بالمقابل القوة الجوية فريق جيد ونملك مفاتيح لعب نسعى لتوظيفها بشكل صحيح في المباراة”.

أما اللاعب همام طارق، فأكد أن الفريق جاهز نفسيا وبدنيا وفنيا لمواجهة الشارقة، مشيرا إلى أن اللاعبين متحفزون لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث.

وأتم: “القوة الجوية يدخل البطولة الآسيوية بثقة عالية ونسعى لأن نكون في صدارة المجموعة الثانية ونحن نملك الثقة في تحقيق هدفنا من البطولة”.

يشار إلى أن القوة الجوية يفتتح غدا الأربعاء مشواره في دوري أبطال آسيا بلقاء الشارقة الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الثانية.