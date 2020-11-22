أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة صور محمد رمضان مع الإسرائيليين

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة صور محمد رمضان مع الإسرائيليين

المستقلة/ منى شعلان / أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، بياناً رسمياً تعليقاً على أزمة الفنان المصري ​محمد رمضان​ ، بعد تداول صور ومقاطع فيديو له برفقة عدد من الشخصيات الإسرائيلية المعروفة وهم الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمطرب عومير آدام، ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع.

وقالت النقابة فى بيانها:”تابع مجلس النقابة التمثيلية في الساعات الاخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني يمثل جموع الفنانين والمبدعيين المصريين ما حدث من تصرف فردي لأحد اعضاء النقابة في احدي التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتعون للكيان الغاضب.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات والموقف في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع.

وأشارت أن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية الوقاونين المنظمة لعمل النقابة وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية غداً.