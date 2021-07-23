أول رد من أحمد سعد بعد انفصاله عن خطيبته

المستقلة/- منى شعلان/ انفصل الفنان المصري أحمد سعد عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني بعد مرور 10 أشهر تقريبًا على ارتباطهما رسمياً، بحسب برنامج “إي تي بالعربي”، وكان من المقرر أن يحتفل أحمد سعد خلال الأشهر المقبلة بعقد قرانه.

وارتبط أحمد سعد بعلياء العام الماضي في يوم عيد ميلاده، كما احتفل بخطبته في جو أسري حضره عائلة العروسين ومنهم شقيقه عمرو سعد.

وجاء الاحتفال بالخطوبة بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة؛ الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وتمت خطوبتهما.

ولم يذكر أي طرف أسباب الانفصال حتى الآن، وكان أحمد سعد قال فى تصريحات تليفزيونية منذ أيام إن خطيبته علياء بسيوني سبب من أسباب تغيير حياته للأفضل بعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب.

وفي السياق ذاته، حذف الفنان أحمد سعد كل الصور التي كانت قد جمعته بخطيبته، ليؤكد الأنباء المتداولة.

في سياق آخر كان أحمد سعد قد طرح الشهر الماضي أغنية “الملوك” مع عنبة وزكش وحققت 15 مليون مشاهدة على فيسبوك.”

 

 

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