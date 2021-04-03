أول رد مصري على أحداث الأردن

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد اى محاولات للنيل منها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء السبت، إن مصر “تؤكد أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”، متابعا: “وحفظ الله المملكة من كل سوء”.

وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يوسف أحمد الحنيطي أنه تم مطالبة ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين بـ”التوقف عن تحركات ونشاطات تستهدف أمن الأردن”، لافتًا إلى أنه تم اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، ومسؤولين سابقين بارزين، في إطار تحقيقات حول استهداف أمن المملكة.

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