أول تعليق من محمد رمضان على أنباء انفصاله عن زوجته

المستقلة/ – منى شعلان / انتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بانفصال الفنان محمد رمضان، عن زوجته نسرين أبوالنجا، مع وجود محاولات للصلح بين الطرفين، الأمر الذى أوضح حقيقته محمود رمضان مدير أعمال وشقيق الفنان المصري ، عبر ” المستقلة”.

حيث أكد رمضان أن تلك الأنباء مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن حياة محمد رمضان مستقرة مع زوجته وأم أولاده،كما أبدي انزعاجه من هذه الشائعة متسائلا عن مصدرها ، و ما الهدف منها، لافتا أن الفنان المصري سخر من تلك الشائعة ولم يعلق عليها.

وأشار محمود رمضان، في تصريحاته لـ” المستقلة”،إنه يتواجد حاليا فى دبي برفقة شقيقه محمد، من أجل تصوير رمضان كليبه الجديد” فيرساتشي” ومن المفترض أن يطرحه خلال الفترة المقبلة، على أن يعودا الجمعة المقبلة إلى القاهرة ، حتى يستأنف رمضان تصوير مسلسله “موسى”، الذى سيتم عرضه فى رمضان 2021.

من جانبه تجاهل الفنان محمد رمضان، الرد على تلك الأنباء، ونشر منذ قليل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صوراً له من كواليس تصوير مسلسله ” موسى”.

مسلسل “موسى” تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي.

 

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