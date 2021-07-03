أول تعليق من فوز العتيبي على أنباء طلاقها

أول تعليق من فوز العتيبي على أنباء طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، على الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن طلاقها من زوجها أحمد الموسى، معبرة عن انزعاجها الشديد من هذا الخبر.

ووصفت فوز العتيبي من يطلقون ويروجون تلك الشائعة بـ“الأغبياء“، معلقة: ”من يوم تزوجت والصحف والناس الغبية كل شوي تطلع إشاعات عن طلاقنا“.

وتابعت فوز العتيبي: ”مدري ليش شادين حيلهم في التفاؤل السيىء.. المشكلة يدرون إن أحمد مات موت عشان يرتبط فيني بس يتأملون على الفاضي“.

وجاء رد العتيبي على متابعة عبر في تطبيق ”سناب شات“، حيث قالت لها : ”فوز حبيبتي نازلة ستور سناب خبر طلاقك من زوجك“.

وكانت فوز العتيبي قد احتفلت مؤخراً بمرور عامين على زواجها من أحمد الموسى، ونشرت حينها مقطعا مصورا، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، للطائرة التي استقلتها إلى المنزل في منطقة ”القصيم“ لكتابة العقد.

وعلقت فوز العتيبي، قائلة: ”احتفالا بمرور سنتين على ارتباطنا.. الطيارة اللي رحت فيها لبيتنا بالقصيم عشان كتابة العقد“.

وفاجأت فوز العتيبي الجمهور، أيضا، بنشر معلومة جديدة عن موقف والدها من الشروط التي وضعتها في عقد زواجها، وذلك تزامنا مع ذكرى مرور عامين.

وقالت فوز العتيبي إنها ترد بتلك المعلومة على من يتحدثون في موقع ”تويتر“ حتى الآن بشأن شروطها، مضيفة أن والدها عندما أحضر لها الكتاب لتوقيع العقد تركها على حريتها قائلا: ”اكتبي اللي تبين“.

وأضافت فوز العتيبي أنها وضعت شروطها ووافق عليها والدها، وعندما قبل بها زوجها ”أحمد“، كان والدها سعيدا، مختتمة: ”باركلي وارتاح لأنه تأكد أن أحمد شاريني“.

وكانت شروط زواج فوز العتيبي، في وثيقة عقد قرانها، قد تضمنت تعويضًا بنصف مليون ريال في حال الطلاق من جانب زوجها دون رغبتها.