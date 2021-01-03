أول تعليق من الشاب خالد على شائعة وفاته

أول تعليق من الشاب خالد على شائعة وفاته

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر المطرب الجزائرى الشاب خالد ، تريند محرك البحث العالمي “جوجل” ، خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد انتشار أخبار تفيد بتعرضه لحادث سير في دبى عقب إحيائه احتفالات رأس السنة لعام 2021.

وعلق الشاب خالد، على هذه الشائعة بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة له منذ قليل ، عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أثناء تواجده في دبى.

كما شارك الشاب خالد، أمس السبت، جمهوره عدة صور له على حسابه بموقع إنستغرام وهو يستمتع بوقته بمدينة دبي.

وأحيا الشاب خالد، حفله نهاية ديسمبر الماضي، مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

يذكر أن نجم الراى الجزائري الشاب خالد قد حصل على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أكثر من مليون مشترك.