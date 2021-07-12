“أولمبي اللاجئين” يستعد لأولمبياد طوكيو في قطر

المستقلة/- بدأ الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية، تدريباته في ملاعب “قبة أسباير” بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي تنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 23 يوليو/تموز الجاري.

وذكرت اللجنة الأولمبية القطرية في بيان عبر موقعها اليوم الإثنين، أن الفريق الأولمبي للاجئين يضم 29 رياضيا سيشاركون في 12 منافسة أوليمبية هي: ألعاب القوى، السباحة، الريشة الطائرة، الملاكمة، التجديف، الدراجات الهوائية، الجودو، الكاراتيه، الرماية، التايكواندو، رفع الأثقال، المصارعة.

وأضافت اللجنة: “يشكل المعسكر مبادرة تعكس الشراكة الراسخة بين اللجنة الأولمبية القطرية واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر المؤسسة الأولمبية للاجئين”.

وتعد اللجنة الأولمبية القطرية شريكا داعما ومؤسسا في المؤسسة الأولمبية الدولية للاجئين التي تهدف إلى مواصلة الجهود التي تبنتها اللجنة الأولمبية الدولية خلال السنوات الماضية، من أجل دعم اللاجئين في كافة أرجاء العالم”.

ويشارك فريق من اللاجئين في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة الأولى في نسخة عام 2016 والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، والتي ضم فيها الفريق خمسة رياضيين من جنوب السودان، واثنين من سوريا، واثنين من الكونغو الديمقراطية وواحدا من إثيوبيا.

وسيرفع العلم الأولمبي ويعزف النشيد الأولمبي في جميع الاحتفالات الرسمية التي يشارك فيها الفريق الأولمبي للاجئين، خلال سير أحداث الدورة، كما أن الفريق سيدخل حفل الافتتاح يوم 23 من الشهر الجاري حاملا الراية الأولمبية.