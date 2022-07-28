أهم الفوائد العظيمة للجرجير

المستقلة /- أكد بحث جديد نشرت نتائجه في مجلة جمعية القلب الأميركية، أن القلب السليم، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، والبشرة النضرة، تأتي بلا شك بإضافة الجرجير إلى قائمة المأكولات بشكل دوري.

وتوصل البحث، إلى أن تناول الجرجير يمكن أن يفعل المعجزات لصحة قلبك، حيث أنه يمنع تراكم الترسبات في الشرايين بفضل المركبات الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا.

كما ثبت في دراسة أخرى نشرت بالمجلة الأميركية للتغذية السريرية، أن الجرجير يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وقال الباحثون في هذه الدراسة إن زيادة مستويات الكاروتينات، بما في ذلك اللوتين وبيتا كاروتين، يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بمرور الوقت.

وللجرجير فوائد جمالية أيضا، حيث تلجأ إليه الكثير من النساء لتحسين مظهر البشرة، وفقما ذكر موقع “ويمن ورلد”.

وفي هذا السياق، وجدت دراسة بريطانية أن 10 من أصل 11 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 23 و 58 عاما) شهدن تحسنا في شكل وملمس بشرتهن بعد أربعة أسابيع من إضافة 80 غراما من الجرجير إلى نظامهن الغذائي اليومي.

وقالت روث ماكيكني وهي إحدى المشاركات في الدراسة إن بشرتها “تبدو أكثر نعومة للمس، كما أن تجاعيدها قد قلت”.

وعزا مؤلفو الدراسة تلك النتائج التي تحدثت عنها ماكيكني إلى ارتفاع مستوى فيتامين “سي” و”إي” في الجرجير، وهما عنصران ضروريان لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ونعومتها.

 

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