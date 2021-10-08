أهالي قرية مصرية يعثرون على لقاحات كورونا وسط القمامة

المستقلة /- عثر عدد من أهالي قرية ابشاق التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا في مصر، الخميس، على كميات من لقاح فيروس كورونا المستجد، داخل القناة المائية للقرية ووسط القمامة.

وقال مصدر أمني، إن “أجهزة الأمن داخل مركز بني مزار، تلقت إخطارا من أهالي قرية إبشاق، بالعثور على كميات من لقاح كورونا، ملقاة داخل القناة المائية للقرية، ووسط أكوام القمامة، وأنه تم التحفظ على المضبوطات”.

وأوضح شهود عيان، أنه “وخلال سير عدد من الأهالي، شاهدوا أكياسا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار القناة المائية، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات كورونا المخصصة لتطعيم المواطنين”.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، محمد نادي فتح تحقيق بالحادث لمعرفة المتسبب فيه وكيفية وصول تلك الكميات إلى القمامة والقنوات المائية.

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