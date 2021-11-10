أمير قطر يوجه رسالة إلى الملك سلمان

المستقلة /- وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان نقلها السفير القطري في الرياض بندر بن محمد العطية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان تسلم رسالة أمير قطر الموجهة إلى العاهل السعودية خلال استقباله السفير القطري بمقر الوزارة في الرياض.

وشارك أمير قطر، الشهر الماضي، في قمة الشرق الأوسط الأخضر، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وقال في ذلك الحين إن الدوحة تدعم أي عمل عربي مشترك”.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت قطر والسعودية توقيع بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري لتدعيم العلاقات بين البلدين.

يذكر أن قمة “العلا” التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شهدت المصالحة الخليجية التاريخية بين قطر والدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، بعد قطيعة استمرت سنوات.