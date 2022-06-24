أمير قطر يصل القاهرة بدعوة من السيسي

المستقلة/- وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، كما اظهر التلفزيون المصري في بث مباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء استقباله أمير قطر.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن من المنتظر أن تتضمن الزيارة مباحثات ثنائية بين الزعيمين عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات والتباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أن الأمير غادر مدينة كيغالي برواندا، بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، وتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية.

وسبق للرئيس المصري أن وجه دعوة في وقت سابق إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر، معرباً عن أهمية مواصلة التشاور، والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

ووجه السيسي رسالة إلى أمير قطر قبل عام سلمها وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد فيها تطلعه لاستمرار الخطوات المتبادلة بين البلدين، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة، في إطار ما نص عليه “بيان العُلا”.

كما أوضحت خارجية مصر أن أمير قطر أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة، وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، وذلك خلال زيارة قام بها إلى القاهرة نهاية الشهر الماضي.

وقبل شهور أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى محادثات في بغداد مع أمير قطر على هامش قمة التعاون والشراكة في بغداد.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ عام 2015 حيث ساندت مصر السعودية والامارات في مقاطعة قطر، قبل أن تعود العلاقات الى طبيعتها العام الماضي.

وتأتي زيارة امير قطر الى القاهرة، بعد زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة الاثنين الماضي، وتسبق انعقاد القمة الاقليمية بمشاركة دول الخليج العربي ومصر والاردن والعراق، بحضور رئيس اولايات المتحدة جو بايدن.

فيما كشف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عن تحركات لتشكيل تحالف عسكري اقليمي(ناتو عربي).