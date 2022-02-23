أمير قطر: سنرفع إنتاجنا من الغاز

المستقلة /- أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وذلك في ملة له بمنتدى الدول المصدرة للغاز الثلاثاء.

وقال أمير قطر، في افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: “قطر ملتزمة بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة الكربون من خط إنتاج الغاز”، حسب قوله.

وأضاف الشيخ تمبم بن حمد آل ثاني قائلا: “نعمل على تطوير وزيادة إنتاجنا من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027″، على حد تعبيره.

وأردف أمير قطر قائلا: “نجدد الدعوة للحوار بين الدول الأعضاء لضمان أمن إمدادات الغاز حول العالم”، على حد تعبيره.

وتتزامن إقامة هذه النسخة من المنتدى وسط توترات بين روسيا وأوكرانيا وتهديدات بعقوبات اقتصادية أمريكية على موسكو التي تعتبر المصدر الأكبر للغاز إلى دول أوروبا، إذ يغطي الغاز الروسي 40% من احتياجات الدول الأوروبية.

وفي ظل التوقعات الأمريكية لغزو روسي لأوكرانيا استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمير قطر مطلع فبراير،شباط الجاري في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وأعلن عزمه تصنيف الدوحة “حليفا رئيسيا خارج الناتو”.