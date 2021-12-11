أمير دولة قطر يهنئ العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

المستقلة / – هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مؤكدا دعمه ودعم بلاده لشعب وحكومة العراق في تكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وأرسل أمير دولة قطر رسالة الى شعب وحكومة العراق ، قال فيها يسرني بمناسبة أحتفال جمهورية العراق بذكرى مرور مائه عام على تأسيس الدولة العراقية ان أتوجه باسم شعب دولة قطر وبأسمي شخصياً بخالص التهاني والتبركات مقرونة بأطيب التمنيات لشعب العراق الشقيق وحكومته الموقرة.

وأضاف، لطاما كان العراق مهداً للحضارات ورافداً للانسانية ، أسهم بقدر كبير في النهضة العربية على مر العصور، وهو أهل لكل التقدير والوفاء من أمته ومن البشرية جمعاء.

وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،مجدداً على ان دولة قطر لن تألو جهداً في الوقوف بجانب العراق ودعم الاشقاء العراقيين ومساندتهم في جهودهم الرامية لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار لبلدهم العزيز .