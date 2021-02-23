أمريكا: حل الدولتين السبيل الأمثل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

المستقلة /- بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيا، مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، التحديات الأمنية الإقليمية، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين بلديهما في مواجهة هذه التحديات.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن، ناقش كذلك، خلال الاتصال، التوجه الأمريكي حيال مستقبل أكثر سلاما وأمنا ورخاء للإسرائيليين والفلسطينيين ولمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وأكد الوزير الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن حل الدولتين؛ هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار المتحدث إلى أن كلا من بلينكن وأشكينازي، ركزا في مباحثاتهما، على الشراكة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن البلدين سيعملان معا عن كثب بشأن القضايا والتحديات المستقبلية.