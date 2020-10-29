أمريكا تحذر رعاياها في الخليج من هجمات إرهابية محتملة

المستقلة /- وجهت السفارة الأمريكية لدى الإمارات تحذيرا شديدا للأمريكيين من احتمال استهداف جماعات إرهابية لهم في بلدان الخليج.

وقالت السفارة الأمريكية إن وزارة الخارجية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد العالمي للإرهاب، بما في ذلك احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد مواطني الولايات المتحدة ومصالحها في الخليج وشبه الجزيرة العربية.

وأضافت أن “المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات على أهداف غربية”، محذرة من أن “تستخدم هذه الهجمات مجموعة واسعة من التكتيكات، بما فيها العمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والاختطاف والتفجير”.

ودعت الأمريكيين إلى “البقاء بعيدا عن الأنظار، وأن يكونوا على دراية بالمناطق المحيطة، وأن يظلوا يقظين في المواقع التي يرتادها السياح”.

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