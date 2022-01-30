أمانة التعاون الإسلامي تعقد دورتها التدريبية الثانية لملاحظة الانتخابات

المستقلة/- عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة التدريبية الثانية لوحدة ملاحظة الانتخابات تحت عنوان: (تعزيز كفاءة الملاحظة لإدارة العملية الانتخابية)، وذلك في مقرها بجدة يومي 30 و31 كانون الثاني/ يناير 2022.

وفي افتتاح الدورة توجه الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بكلمته للمشاركين ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، السفير يوسف بن محمد الضبيعي، أكد فيها الأمين العام أن المنظمة دأبت على مراقبة الانتخابات، انطلاقا من رسالتها في خدمة الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الدورة سوف تتضمن عددا من المواضيع التي تتعلق بدور المراقب وأنواع التصويت ومراحل عملية المراقبة والإطار القانوني للإدارة الانتخابية وبعثات المنظمة المشاركة في مراقبة الانتخابات.

وبانتهاء أعمال هذه الدورة، يصل عدد ملاحظي الأمانة العامة إلى أكثر من 65 موظفا سعت خلالها وحدة ملاحظة الانتخابات إلى بناء قدرات ملاحظي الأمانة العامة الذين يشاركون في بعثات ملاحظة الانتخابات بهدف تحسين وتطوير أدائهم اثناء مهامهم في ملاحظة الانتخابات.

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