أغنية محمد رمضان تحصد 10 ملايين مشاهدة بسبب هذه العارضة

المستقلة /- حصدت أغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة تسارعا هائلا في الأنتشار بلغ عدده 10 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي منها محركات البحث العربية والاجنبية لا سيما أنه بجانب عارضة هندية معروفة , حيث لاقت الكثير من اعجاب ,وتفاعل المعجبين لها , عبروا عن حبهم للأغنية بإرفاق عدة فيديوهات لمحمد رمضان وهم يقومون بالرقص على أنغام اللحن والكلمات .

الكليب بعنوان “فيرزاتشي” , شاركت فيه الممثلة والعارضة الجذابة اورفاشي راوتيلا من مواليد 1994 تبلغ من العمر 27 ,اذ يعتبر هذا التعاون الثاني بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان .

حيث شاركت العارضة والممثلة الهندية اورفاشي راوتيلا في مسابقة لاختيار ملكة جمال الكون عام 2015, حتى انها ظهرت في عدة أفلام هندية , واعلانات عديدة عام 2014 , 2016 , 2017

اعتبرها الكثير أيقونة الجمال الساحر في الهند , وأرجاء عدة منهم الممثل الهندي سلمان خان , يعتبرها من أرقى وأجمل الوجوه جاذبية, لا سيما جمال لون شعرها , وقامتها النحيلة والفاتنة .