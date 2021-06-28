أعراض ما بعد كورونا مستقبلا

أعراض ما بعد كورونا مستقبلا

المستقلة /- بعد اصابتك بفايروس كورونا تختف الاعراض لكن بعد الدراسة التي اجريت مؤخرا نشهد اليوم أمراض قد تصيبنا في المستقبل البعيد بسبب جائحة كورونا والاعراض المستقبلية المترتبة عليها.

كشفت دراسة جديدة بقيادة مستشفى كليفلاند كلينك الأميركية، الآليات التي يمكن أن يؤدي بها “كوفيد – 19” إلى ضعف الإدراك الشبيه بمرض الزهايمر.

وتشير النتائج المنشورة في العدد الأخير من دورية “الزهايمر ريسيرش ثيربي”، إلى وجود تداخل بين فيروس كورونا والتغيرات الدماغية الشائعة في مرض الزهايمر، ويساعد ذلك في توجيه إدارة المخاطر والاستراتيجيات العلاجية لضعف الإدراك المرتبط بالمرض.

يقول فايكسيونغ تشنغ، الباحث بمعهد الطب الجينومي في كليفلاند كلينك والمؤلف الرئيسي في الدراسة “بينما تشير بعض الدراسات إلى أن الفيروس يصيب خلايا الدماغ بشكل مباشر، لم يعثر البعض الآخر على دليل على وجود الفيروس في الدماغ”

ويضيف: “تحديد كيفية ارتباط مرض (كوفيد – 19) بالمشاكل العصبية أمراً بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية فعالة لمعالجة الارتفاع المفاجئ في الإعاقات الإدراكية العصبية التي نتوقع رؤيتها في المستقبل القريب”