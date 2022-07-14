أطعمة غير صحية.. في الواقع جيدة لك

المستقلة /- قد يكون تناول البيتزا والبطاطس المقلية تحديًا حقيقيًا ، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا فمن الصعب أن تقاوم فلن يفسد نظامك الغذائي إذا كنت تأكلها باعتدال. في الواقع ، على العكس من ذلك ، قد تستفيد من تناولها إليك وفقا لموقع Bright Side أطعمة غير صحية هي في الواقع جيدة لك 1. البيتزا

يمكن صنع البيتزا بالخضراوات الصحية وتحتوي صلصة الطماطم بالبيتزا على مادة الليكوبين أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحميك من أمراض القلب . 2. بطاطس مقلية

يمكنك بسهولة الحصول على كمية البروتين اليومية عن طريق تناول بعض البطاطس المقلية في المقلاة بدون زيت . كما أنها تحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم وتمنع تقلصات العضلات. ومن المثير للاهتمام أنها تعزز النمو السليم للدماغ في وقت مبكر أثناء الحمل والرضاعة . ابتعد عنها.. أطعمة صيفية تسبب ارتفاع نسبة السكر بسرعة الخوخ والشوفان.. أطعمة تخلصك من الإمساك بالعيد

3. الدونات

الدونات مليئة بفيتامين سي والزنك ويمكن أن تحتوي على حشوات مختلفة من الفاكهة الصحية 4. الفشار

يقلل الفشار من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول. 3 أكواب من الفشار تعادل كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان – فهي تحتوي على الكثير من الألياف وتساعد في علاج الإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، فهي منخفضة السعرات الحرارية ، وفي نفس الوقت وتشعرك بالأمتلاء

5. الهامبرجر

يمكن أن يساعد استخدام اللحوم الخالية من الدهون في الهامبرجر المصنوع منزليًا في منع الاضطرابات العصبية وتعزيز جهاز المناعة لديك. كما أنها تحتوي على 2.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 ، وهو ما يمثل 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها للبالغين. يمكنك جعلها أكثر صحة عن طريق شوي الهامبورجر بدلاً من قليها. 6. النقانق

توفر لك النقانق البقر حوالي 4٪ من قيمة الحديد اليومية. كما أنها غنية بالبروتين ، مما يساعدك على إصلاح وبناء أنسجة الجسم. إلى جانب ذلك ، يدعم الهوت دوج أيضًا صحة الدماغ لأن السيلينيوم هو عنصر غذائي أساسي مهم لعملية التمثيل الغذائي للهرمونات