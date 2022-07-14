أطعمة غير صحية.. في الواقع جيدة لك

المستقلة /- قد يكون تناول البيتزا والبطاطس المقلية تحديًا حقيقيًا ، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا فمن الصعب أن تقاوم فلن يفسد نظامك الغذائي إذا كنت تأكلها باعتدال. في الواقع ، على العكس من ذلك ، قد تستفيد من تناولها إليك وفقا لموقع Bright Side أطعمة غير صحية هي في الواقع جيدة لك 1. البيتزا

يمكن صنع البيتزا بالخضراوات الصحية وتحتوي صلصة الطماطم بالبيتزا على مادة الليكوبين أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحميك من أمراض القلب . 2. بطاطس مقلية

يمكنك بسهولة الحصول على كمية البروتين اليومية عن طريق تناول بعض البطاطس المقلية في المقلاة بدون زيت . كما أنها تحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم وتمنع تقلصات العضلات. ومن المثير للاهتمام أنها تعزز النمو السليم للدماغ في وقت مبكر أثناء الحمل والرضاعة . ابتعد عنها.. أطعمة صيفية تسبب ارتفاع نسبة السكر بسرعة الخوخ والشوفان.. أطعمة تخلصك من الإمساك بالعيد

3. الدونات

الدونات مليئة بفيتامين سي والزنك ويمكن أن تحتوي على حشوات مختلفة من الفاكهة الصحية 4. الفشار

يقلل الفشار من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول. 3 أكواب من الفشار تعادل كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان – فهي تحتوي على الكثير من الألياف وتساعد في علاج الإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، فهي منخفضة السعرات الحرارية ، وفي نفس الوقت وتشعرك بالأمتلاء

5. الهامبرجر

يمكن أن يساعد استخدام اللحوم الخالية من الدهون في الهامبرجر المصنوع منزليًا في منع الاضطرابات العصبية وتعزيز جهاز المناعة لديك. كما أنها تحتوي على 2.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 ، وهو ما يمثل 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها للبالغين. يمكنك جعلها أكثر صحة عن طريق شوي الهامبورجر بدلاً من قليها. 6. النقانق

توفر لك النقانق البقر حوالي 4٪ من قيمة الحديد اليومية. كما أنها غنية بالبروتين ، مما يساعدك على إصلاح وبناء أنسجة الجسم. إلى جانب ذلك ، يدعم الهوت دوج أيضًا صحة الدماغ لأن السيلينيوم هو عنصر غذائي أساسي مهم لعملية التمثيل الغذائي للهرمونات

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الاردن يفرض حظر تجوال في هذه المحافظة لهذا السبب ..

اخر الاخبار

الشابندر : حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم

اخبار العراق

فائق الشيخ علي يدشن حملة “حكمكم فتنة”

اخر الاخبار

هام .. أسباب التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال

اخر الاخبار

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بالفنانة نرمين الفقي؟

اخر الاخبار

رغدة عن ذابحي الأضاحي : قبح الله وجوههم

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الاردن يفرض حظر تجوال في هذه المحافظة لهذا السبب ..

اخبار العراق

فائق الشيخ علي يدشن حملة “حكمكم فتنة”

اخر الاخبار

مفاجأة صادمة .. إيلون ماسك سيكون مجبرا على شراء شركة تويتر

اخر الاخبار

أطعمة غير صحية.. في الواقع جيدة لك

اخبار العراق

نائب : تحالف الفتح ليس له اطماع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن

اخبار العراق

البنك المركزي : استمرار ارتفاع اسعار النفط يسهم بزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي

اخبار العراق

الخزرجي : قادة الاطار يتعرضون الى هجمة اعلامية شرسة تقودها اجندات خارجية

اخبار العراق

الخزرجي : قادة الاطار يتعرضون الى هجمة اعلامية شرسة تقودها اجندات خارجية

اخر الاخبار

قمر الغزال يضيء سماء الوطن العربي

اخر الاخبار

الملح والصوديوم … سبباً للموت المبكر

اخر الاخبار

العراق يستحوذ على نصف صادرات الاردن التجارية

اخبار العراق

مقتدى الصدر : “لن ادخل في فتنة” بسبب التسريبات

اخر الاخبار

الفوضى تغرق سريلانكا و فرض حضر التجوال

اخر الاخبار

اليوم..  السويد تصدر الحكم على القاضي الإيراني الملقب بـ”جزار المعارضين”

اخر الاخبار

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بالفنانة نرمين الفقي؟

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة صفع مراسلة لـ طفل ضايقها على الهواء

اخر الاخبار

تقرير: عثمان ديمبلي يوقع عقده الجديد مع برشلونة حتى عام 2024