أطعمة تخلصك من الغازات

المستقلة /- إليك أهم الأطعمة التي تساعدك في التخلص من الغازات المزعجة:

الخيار
يشتهر الخيار بقدرته على تخليصك من العيون المنتفخة، ليس هذا فقط بل يساهم في التخلص من البطن المنتفخ أيضاً، ويحتوي الخيار على الكويرسيتين ( Quercetin) وهو مضاد أكسدة يساعد في التخلص من الانتفاخ والغازات.

الموز
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل؛ الموز والأفوكادو والكيوي وحتى البرتقال تعمل على حمايتك من احتباس الماء في الجسم من خلال تنظيم مستويات الصوديوم، ومن ثم تخليصك من الغازات، وفوائد الموز تتعدى ذلك لتشمل حمايتك وعلاج إصابتك بالإمساك أيضاً.

البابايا
وجود إنزيم معين في البابايا يدعى الباباين (Papain) يعمل على تحليل البروتينات المتواجدة في جهازك الهضمي مما يسهل عملية الهضم لديك، وتسهيل عملية الهضم تعمل على تقليل كمية الغازات التي تصيبك.

الزنجبيل
يعد الزنجبيل العلاج الطبيعي للعديد من المشاكل الصحية مثل؛ نزلة البرد (Common cold) وتشنجات البطن والغازات، ويعمل الزنجبيل بفعل خصائصه على تسهيل عمل الجهاز الهضمي والتخفيف من انتفاخ البطن والغازات.

 

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