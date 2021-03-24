أسعار النفط تقترب من 65 دولار للبرميل

المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط بنحو 6% في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع سعر خام برنت فوق 64 دولار للبرميل. 

وكانت أسعار الخام تراجعت بنحو 6 بالمائة في جلسة الأمس مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء تمديد إجراءات الإغلاق في أوروبا وسط مخاوف موجة ثالثة من الوباء.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم مايو/آيار بنحو 5.9 بالمائة إلى 61.18 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آيار بنحو 6 بالمائة إلى 64.41 دولار للبرميل.
ش/

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