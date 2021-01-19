أسعار النفط تقترب من 56 دولارا للبرميل

المستقلة/- أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع،واقترب سعر خام “برنت” القياسي من مستوى 56 دولارا للبرميل.

وتجاهلت أسعار النفط توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتراجع الطلب على الخام الأسود خلال 2021.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شهر مارس بنحو 2.1% أو 1.15 دولار مسجلاً 55.90 دولار للبرميل.

كما صعد سعر عقد “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.2% ما يعادل 62 سنتاً ليصل إلى 52.98 دولار للبرميل عند التسوية.