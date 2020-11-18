أسعار النفط ترتفع فوق 44 دولار للبرميل

المستقلة/- قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.37٪ لتصل إلى 44.12 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.30 ٪ ليصل إلى 41.73 دولار للبرميل.

ويأمل المستثمرون أن تتخذ ” أوبك” قرارا باستمرار خفض الانتاج مع استمرار ضعف الطلب على النفط في ظل حالات الاغلاق التي تسود العالم جراء انتشار حالات الاصابة بفيروس كوفيد -19.

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر..بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي.