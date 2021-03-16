أسعار النفط تتراجع لأقل من 59 دولار للبرميل

المستقلة/-تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وهبط سعر الخام الأسود لأقل من 69 دولار للبرميل.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.9 بالمائة إلى 64.80 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آي.ار بنسبة 0.7 بالمائة إلى 68.93 دولار للبرميل.
ويأتي تراجع أسعار الخام مع مخاوف تباطؤ الطلب عقب تعليق عدة دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استخدام لقاح “أسترازينيكا” مخاوف صحية.

وتعمل هذه التحركات على تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيمات في الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤخر الانتعاش الاقتصادي من الوباء في واحدة من أكثر المناطق تضرراً.

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