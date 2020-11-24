أسعار النفط تتجاوز 47 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 7 أشهر

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المستقلة/- واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وتجاوز خام ” برنت” حاجز 47 دولارا للبرميل، بدعم من الأخبار الايجابية عن فعالية لقاح”سبوتنيك في” الروسي والتي تصل إلى 95٪، وبدء عملية انتقال السلطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

و ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 3.2 ٪ إلى 47.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير بنسبة 4.1 ٪ إلى 44.82 دولار للبرميل.

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