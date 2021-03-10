أسعار الذهب ترتفع فوق 1720 دولار للأوقية

المستقلة/-صعدت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع سعر أوقية الذهب فوق 1720 دولار بدعم من انخفاض الدولار وتراجع العائد على السندات الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.3 المائة إلى 1721.80 دولار للأوقية.

و صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1723.04 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 91.91.