أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع السندات الأمريكية

المستقلة/-انخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

وتحوم العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات حول 1.7% بعد أن ارتفعت نحو 11 نقطة أساس إلى 1.75

وأثر ارتفاع عوائد السندات في الطلب على الذهب الذي لا يقدم فائدة، على الرغم من أن دوره كأداة تحوط ضد التضخم قد ساعد في توفير بعض الدعم للأسعار.% يوم الخميس – وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1731.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:22 مساء يوم الجمعة ( بالتوقيت المحلي) في سنغافورة، بعد انخفاضه 0.5% يوم الخميس. وتراجعت أسعار كل من الفضة والبلاتين

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 13% الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى خلال عام، بناء على تقديرات بحدوث عجز في المعروض أكبر من المتوقع بعد أن خفضت شركة “نورنيكل” الروسية أكبر منتج في العالم للمعدن، تقديراتها للإنتاج في 2021، بعد الفيضانات في مناجمها بالقطب الشمالي.

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