أسعار الذهب تتراجع في مستهل تعاملات الاثنين

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع ارتفاع  سعر  الدولار بنحو طفيف.

 

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.6% إلى 1734.20 دولار للأوقية ، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8% عند 1731.86 دولار للأوقية.

 

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 2.4% عند 25.69 دولار للأوقية.

 

وهبط سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.4% مسجًلا 1181.36 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.7% عند 2611.50 دولار للأوقية.

 

 

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- 0.1% عند 92.041 نقطة.

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