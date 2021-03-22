أسعار الذهب تتراجع في مستهل تعاملات الاثنين

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع ارتفاع سعر الدولار بنحو طفيف.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.6% إلى 1734.20 دولار للأوقية ، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8% عند 1731.86 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 2.4% عند 25.69 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.4% مسجًلا 1181.36 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.7% عند 2611.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- 0.1% عند 92.041 نقطة.