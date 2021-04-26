أسرة مسلسل “موسى” ترد على المشهد المسيء للفنان إسماعيل ياسين

المستقلة/- منى شعلان/ أصدرت أسرة مسلسل “موسى” للنجم محمد رمضان بيانا توضيحيا بشأن مشهد إسماعيل يس الذي أُثير الجدل خلال الساعات الماضية.

ونفت أسرة المسلسل وجود تعمد من أسرة العمل للسخرية من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود افعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.

وأكدت أسرة المسلسل أن تُعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد، وتضامن العاملين في العمل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا زملاء ويحترمون كل من قدم أو مازال يقدم إبداعا يحترمه الجميع.

مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومصطفي غريب وعدد آخر من الفنانين والفنانات، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.