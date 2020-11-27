أسرار تروي لأول مرة.. ماذا قالت زوجة الرئيس السيسي عن حياتها الخاصة؟ ( فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ فى لقاء خاص تابعه ملايين المصريين ، أطلت السيدة انتصار السيسي ، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عبر شاشة فضائية DMC مع الإعلامية إسعاد يونس، كشفت خلاله تفاصيل حياتها الشخصية.

وتصدر هاشتاجات “شكرا للسيدة انتصار السيسى” ، و”شكرا سيدة مصر الأولى” عبر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث وجهه النشطاء التحية إليها مشيرين بأنها نموذج أصيل للمرأة المصرية.

وتضمن اللقاء ، عرض مجموعة من الصور النادرة لعائلة السيدة انتصار السيسى ، وصور أخرى لعائلة الرئيس وسفرياته فى الخارج ، وطفولته فى مراحلها المختلفة.



قالت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أسرة الرئيس كانت تقيم في الجمالية، ونحن كنا في شارع الجيش.. وكنا من الأحياء الشعبية حيث الأصول والمحبة والجيرة.. والجيران كان لها وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، ولو فيه مناسبة سعيدة كلهم يتكاتفون ويقفون مع بعضهم وكذلك في المناسبات غير السعيدة ويعملون ألف حساب.. وهذه الأمور ضمن الأشياء التي أثرت على الرئيس في الحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، حيث يرى أن الست المصرية بتتعب وتشقى، وأمنية حياتها تشوف ولادها سعداء.. ولا تفكر في نفسها بل في إن الأسرة تكون سعيدة”.

وروت السيدة انتصار السيسي، تفاصيل أول لقاء بينهما، قائلة: “هو جه عند جدتى اللى هى خالته، أول ما كلمنى ماحستش إنه واحد جاى يحب.. ده بيقولى أنت بتذاكرى كويس، وقالى ورينى كده ، كنت عاملة جدول امتحانات ، قالى ذاكرى كويس، لأن المذاكرة دى هى اللى هتوقف جنبنا، قلتله: جنب مين؟ أنا أصلا لسه يدوب بتعرف”.

وأضافت : “كانت البداية فيها جدية، تحسسك إن الإنسان ده مسئول، واتكلمنا وعرفت منه إيه السبب اللى خلاه يبقى عاوز المواصفات دى، لأنه هيبقى ضابط، وهيبقى مسئول، ومش هيكون متواجد بالبيت فعاوز اللى يختارها تكون قد المسئولية اللى هتمشى معاه مشوار حياته”.



وأكدت السيدة انتصار السيسي، إن شخصية الرئيس السيسى لم تتغير إطلاقا، مضيفة: “من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللى علمنى.. ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طول البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها”.



وعن بداية حياتها الزوجية وأكثر الأطعمة التى يحبها الرئيس السيسي، قائلة: “اتجوزنا بعد ما خلصنا الكلية، وما كانش عنده وقت لشهر العسل، وهو بيحب شغله جدا، بعد ما اتعلمت كانت أحلى حاجة أن اللى يجيلنا يباركلنا كان لازم نعزمه على الغدا أو العشا، وأنا بحب الطواجن اللى في الفرن والرز المعمر وكل الأكلات اللى بيحبها المصريين”.



وأشارت: “تزوجنا بعد أن انهيت الجامعة، والرئيس كان بيحب يعزم أى حد يجيلنا على الغدا أو العشا، والرئيس بيحب أكثر حاجة الخضار وكمان الأولاد هما تقليديين جدا وبياكلوا الخضار والرز والسلطة.. وعن الحلو أكدت أنها تصنع الكنافة والبسبوسة وأن الأولاد بيحبوا الحلويات الشرقية”.



وعن دبلة الخطوبة، قالت حرم الرئيس السيسي :”لازلت ارتدى نفس الدبلة.. والرئيس يرتدى خاتما بدلًا من الدبلة حصل عليه من والده فقد كان لديه محلات في الخان وكان هناك محلات فضة كثيرة .. واختار له خاتم جميل”.



من جانب أخر قالت حرم الرئيس ، إن الأحفاد بالنسبة لها وللرئيس السيسى أجمل شيء في الدنيا، قائلة: “بالرغم من الأعباء الكثيرة التي يحملها ويحمل همومها، بمجرد ما يدخل البيت ويلاقيهم حواليه وكلهم بيبقوا فعلا ربنا بيبعتهم علشان يخففوا عنه وخصوصا إن معظمهم بنات وهو بيحب البنات ودي بالنسبة له سعادة تانية”.



وكشفت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وصية والدة السيد الرئيس لها، قائلة: “لم تنصحنى لوحدى بل نصحت كافة فتيات وصبيان العائلة كوننا نعيش في بيت واحد.. وكنا في بيت والده بمدينة نصر وكل البنات والصبيان جميعاً في بيت واحد.. وأنا دائماً أحب أقول إن والدته كانت أم مش علشان هي تعتبر خالتى لا لأنها كانت معانا كلنا كدة”.



وأضافت حرم الرئيس السيسي، أن والدة الرئيس السيسى جمعت أبناء العائلة وأوصتهم قائلة: “اللى ينجح البيت إن كل وحدة فيكم يكون ليها خصوصية وتبقى عارفة إيه الكلام اللى يقال والذى لا يقال.. وكل وحدة فيكم حرية شخصية تعتبر أنها في بيت لوحدها.. وكلكم أبنائي وحبايبى البنات زى الصبيان”.

وجهت السيدة انتصار السيسى خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس رسالة لزوجها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة “أنا بشكر ربنا عليه”.