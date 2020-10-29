أزمة بنزيمة وفينيسيوس.. نار تحرق استقرار ريال مدريد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يشهد نادي ريال مدريد أزمة داخلية حاليا، بسبب ما قاله كريم بنزيمة نجم هجوم الفريق المدريدي عن زميله الشاب فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

حوار مسرب

ريال مدريد تعادل بصعوبة مع مضيفه جلادباخ (2-2) في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وانتهى الشوط الأول بتأخر الريال 0-2.

وانتقد كريم بنزيمة أداء فينيسيوس في المباراة وإهداره للفرص، وهو ما تسبب في إحراج ريال مدريد أمام مضيفه قبل أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني.

وسرب برنامج “تيليفوت” التليفزيوني الفرنسي مقطع فيديو مسرب للمهاجم الفرنسي وهو يحاور مواطنه الظهير الأيسر فيرلاند ميندي في النفق المؤدي لغرفة الملابس بين الشوطين، حيث قاله له: “لا تمرر الكرة إلى فينيسيوس، أقسم بحياة أمي إنه يلعب ضدنا”.

وكان البرازيلي فينيسيوس على بعد أمتار قليلة من بنزيمة وميندي وهما يتحدثان عنه، إلا أنه لم يفهم ما دار بينهما، حيث أنهما تحدثا باللغة الفرنسية.

هجوم قوي

تصرف بنزيمة عرضه لهجوم قوي من الجماهير البرازيلية عموما، وخاصة مشجعي فلامنجو، النادي السابق لفينيسيوس، على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب عدد من مشجعي الفريق المدريدي.

كذلك نشر البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون، تعليقا غاضبا انتقد فيه ما فعله بنزيمة تجاه مواطنه، وهو ما فعله أيضا عدد كبير من الإعلاميين في البلد اللاتيني.

بنزيمة يرد

ولم يرد النجم الفرنسي بشكل مباشر على الواقعة، لكنه أعاد نشر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرها وكيل أعماله السابق كريم الجزيري، ينتقد فيها برنامج “تيليفوت”، ويصفه بأنه يبحث عن الإثارة بطريقة غير شريفة.

يذكر أن بنزيمة، القائد الثالث لريال مدريد، يلعب حاليا موسمه الـ12 مع الفريق، وشارك صاحب الـ32 عاما في 8 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم.

في المقابل فإن فينيسيوس (20 عاما) يقضي حاليا موسمه الثالث مع الريال، وشارك في الموسم الحالي في 7 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف.