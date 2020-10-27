أردوغان يهاجم ميركل ويدعو لنصرة المسلمين “المظلومين” في أوروبا

المستقلة … هاجم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اثر اقتحام الشرطة الألمانية احد المساجد في المانيا، فيما دعا أردوغان الى نصرة المسلمين المظلومين في أوروبا.

وحذر أردوغان الأوروبيين بأنهم لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين.

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وقال أردوغان إن مداهمة الشرطة الألمانية لمسجد وقت صلاة الفجر ليست حدثا عاديا، متوجها لميركل بالسؤال: “أين حرية الأديان التي تزعمونها؟ كيف لأكثر من مئة شرطي أن يداهموا مسجدا في بلادكم؟”.

يذكر أن الشرطة الألمانية داهمت مسجد “مولانا” في برلين، منذ 3 أيام، في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي وجمع تبرعات خلال أزمة فيروس كورونا بلغت 70 ألف يورو.