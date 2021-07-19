أربيل توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن كورونا

المستقلة /-أحمد عبدالله/ حذر بزار موسى المتحدث باسم دائرة صحة محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، من “كارثة كبرى” بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي، إن “الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر، وما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، فإن كارثة كبرى ستحدث”.

وأضاف: “هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين بحاجة للعناية الصحية في المستشفيات، وقمنا بتأمين سيارات الطوارئ في أربيل وأطرافها”.

وأشار موسى إلى “تلقي أكثر من 60 ألف شخص فقط للقاح في أربيل”.

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