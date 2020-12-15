أرباح الذهب تتجاوز 20 دولارا للأوقية

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المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغت مكاسب الذهب مايزيد عن 20 دولارا.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.1% أو
بمقدار 20.30 دولار للأوقية إلى 1852.20 دولار للأوقية ، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4% أو بمقدار 24.74 دولار عند 1852.09 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2% عند 24.53 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- مسجلاً 90.643 نقطة.

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