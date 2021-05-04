أرامكو السعودية تحقق زيادة بنسبة 30% في أرباحها بالربع الأول 2021

المستقلة /- أعلنت شركة ”أرامكو“ السعودية، الثلاثاء، تحقيق زيادة بنسبة 30% في أرباحها بالربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقالت الشركة في بيان: ”بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 21.7 مليار دولار خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بـ16.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020.

ويُعزى ذلك لوجود سوق قوية للنفط الخام، وارتفاع هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، ويقابله بشكل جزئي انخفاض الإنتاج.

ونقل البيان عن رئيس أرامكو أمين الناصر قوله: ”أظهرت نتائجنا المالية والتشغيلية في الربع الأول من العام 2021 مستويات قوية ومتميزة جدا، وكانت انعكاسا لتحسن البيئة التشغيلية ممثلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها العديد من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة“.

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمتها إلى 29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7% من أسهمها.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت أرامكو أنها حققت في عام 2020 أرباحا صافية بلغت 49 مليار دولار، بتراجع نسبته 44.4% عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19.

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